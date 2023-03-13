Зарезал из-за замечаний прямо на остановке: в Киеве задержан мужчина за убийство прохожего (видео)

В Киеве полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве, которое он совершил на улице из-за конфликта с прохожим на остановке.

Об этом сообщили следователи столичной полиции.

По информации правоохранителей, трагедия произошла на Воздухофлотском проспекте столицы. Врачи, оказывавшие помощь мужчине с ножевым ранением грудной клетки, позвонили в полицию.

"На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции для установления обстоятельств происшествия", — отметили следователи.

Оказалось, что потерпевший вместе со знакомым увидел на остановке общественного транспорта мужчину со шприцем в руке и сделал замечание. Впоследствии мужчины отогнали неизвестного от остановки и ушли, однако нарушитель настиг их и ударил одного из товарищей ножом.

От полученного ранения мужчина скончался, не доехав в больницу.

"Возможного злоумышленника задержали правоохранитель и неравнодушные граждане, когда тот шел неподалеку от места совершения преступления. Нападающим оказался уроженец столицы, ранее привлекавшийся к админответственности за незаконное обращение наркотических средств в небольших размерах. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства", — рассказали полицейские.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет заключения.

Накануне в Киевской области мужчина до смерти забил товарища кочергой. При употреблении алкогольных напитков между знакомыми возник конфликт.

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