Зарабатывали на выдаче тел умерших от COVID-19: в Киеве врачей отправят в тюрьму

Злоумышленникам грозит от двух до четырех лет лишения свободы.
В Киеве в одной из больниц врачи зарабатывали тысячи гривен на выдаче тел умерших от коронавируса, а также за деньги оказывали бесплатные услуги.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Злоумышленникам грозит от двух до четырех лет лишения свободы.
Известно, что 39-летний заведующий патологоанатомическим отделением и 62-летний врач-патологоанатом за вознаграждение обещали подготовить и выдать тела умерших.
Кроме того, фигуранты требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку и захоронение, которые должны предоставляться бесплатно.
Правонарушителей задержали при получении очередной неправомерной выгоды в размере 4 000 гривен. Суд избрал для мужчин меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Дело направлено в суд.
Напомним, что в Киеве из-за подделки сертификата о вакцинации осудили уроженку Житомирской области. Женщина должна заплатить штраф.
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