Зарабатывали до 150 тысяч в день: в Киеве разоблачили сеть борделей (видео)

В Киеве разоблачили сеть публичных заведений и задержали группу сутенеров.

43-летний киевлянин и его 34-летний товарищ организовали работу заведений на съемных квартирах в Киевской области. Ежедневный заработок "фирмы" составлял от 25 до 150 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Четыре администратора в возрасте от 24 до 26 лет обеспечивали работу борделей, общались с клиентами, размещали рекламу услуг и обеспечивали сбор средств.

Ежесуточно на работу выходили от 20 до 30 девушек. За час работы каждая получала от 2500 гривен, 50% заработка работницы отдавали организаторам.

Также читайте В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: что произошло

Сейчас также проводится проверка возможного вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетних.

Правоохранители провели 13 санкционированных обысков по местам проживания и работы фигурантов и изъяли ряд доказательств, подтверждающих их причастность к совершению указанных преступлений.

Следователи начали досудебное расследование по факту сутенерства. Злоумышленникам уже объявили о подозрении. За совершенное им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве судья Северного апелляционного хозяйственного суда, находясь в столице, ожидал захвата Украины россиянами и агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира".

Ужас: Изюм стал третьим городом, где россияне массово убили украинцев - обращение Зеленского

Читайте также: