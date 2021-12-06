Запутался в веревках на высоте пяти метров: в Киеве патрульные полицейские спасли 8-летнего мальчика

Запутался в веревках на высоте пяти метров: в Киеве патрульные полицейские спасли 8-летнего мальчика

Снять ребенка пытались и работники парка, однако у них ничего не вышло.

В Киеве патрульные полицейские спасли ребенка, застрявшего в веревках на высоте пяти метров.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как выяснилось, инцидент произошел в одном из столичных веревочных парков. Там отдыхала женщина со своими детьми, одни из которых — 8-летний мальчик — не застрял в сетке из веревок.

Помогать ребенку выбраться из ловушки прибыли патрульные полицейские. Они успокоили маму мальчика и его сестру, а затем принялись снимать с высоты школьника.

“Мальчик выглядел очень обессилено, но держался мужественно. Патрульные Илья Куракса и Евгений Мартыненко поднялись по канатной лестнице до сдерживающей сетке, где застрял мальчик, распутали его и сняли. После чего передали матери. К счастью, ребенок не травмировался и сообщил, что чувствует себя хорошо. Мать от медицинской помощи сыну отказалась”, — рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Напомним, что в Ровенской области четверо хулиганов напали на копа у него дома: полицейский отстреливался.

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