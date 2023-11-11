"Запустили баллистику": Игнат сообщил детали утренней атаки по Киеву

Утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремели несколько мощных взрывов. Вскоре в городе была объявлена воздушная тревога.

Более подробно о утренней атаке сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Утром мы видим неожиданную атаку. По предварительной информации, это была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока нет информации от местной военной администрации и полиции, где есть какие-то обломки или повреждения, ожидаем оперативной информации. Но была работа противовоздушной обороны, отработала ПВО Киева по баллистике", — сказал он.

Игнат также объяснил, что почему сначала были взрывы, потом уже тревога.

"Балистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты. К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Баллистика летит по баллистической траектории. Место запуска — это могут быть приграничные области с Киевской областью, Сумской, Черниговской. Считанные минуты от пуска до прилета", — добавил он.

Напомним:

Взрывы раздались на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО. Вызовов спасателей не было. Несколько раз выезжали медики, но пострадавших в результате атаки не обнаружили. Люди звонили по телефону, услышав сильные взрывы

В ночь на 11 ноября столицу атаковали дроны типа "Шахед". Все воздушные силы сбиты на подступах к городу.

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