Запустил фейерверк в честь дня рождения подруги: в Киеве задержали парня

Парню грозит до пяти лет ограничение свободы.

Правоохранители задержали 19-летнего киевлянина, испугавшего жителей Лесного массива фейерверком. Нарушитель объяснил свои действия желанием поздравить подругу с днем рождения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел вчера вечером на Лесном массиве. Жители многоэтажки сообщили в полицию о напугавшем их салюте. Полиция оперативно прибыла на место и задержала парня. У него изъяли две использованные пусковые установки.

"В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего местного жителя, причастного к запуску салюта. Молодой человек пояснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения", — говорится в сообщении.

Сейчас возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве. Парню грозит до пяти лет ограничение свободы.

"Полиция еще раз напоминает – использование пиротехнических средств во время действия военного положения – запрещено!", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в центре Киева полицейские задержали 43-летнего мужчину, запускавшего фейерверки из окна дома.

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