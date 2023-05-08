Запуск дронов по Киевщине: в полиции рассказали о последствиях атаки (фото)

Полиция получила 40 сообщений о пролете вражеских дронов над Киевщиной в ночь на 8 мая, в результате атаки загорелся травяной настил.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"40 сообщений о пролете БпЛА на линию "102" мы получили этой ночью от граждан. В результате вражеской атаки произошло возгорание травяного настила в одном из районов области. Полицейские Киевщины и ГСЧС отреагировали мгновенно", – говорится в заявлении Небытова.

Он поблагодарил силы ПВО за уничтожение вражеских беспилотников.

Глава полиции Киевщины в очередной раз напомнил украинцам о необходимости находиться в укрытиях во время вражеских атак.

В результате атаки дронами по Киевщине 8 мая загорелся травяной настил / Фото: Андрей Небитов

Атака дронами по Киеву и области 8 мая

Россияне устроили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву и области в ночь на 8 мая. И хотя силам ПВО удалось сбить все 35 запущенных БПЛА, их обломки повредили жилую многоэтажку (окна, фасады), а также десятки автомобилей. В результате падения обломков также пострадали пять человек.

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