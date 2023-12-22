Запугивали расстрелом, имитировали поджог, застрелили собаку: командиру ОМОНа объявили подозрение за преступления в Киевской области

Когда спецотряд "Росгвардии" находился в селе Здвижовка, командир приказал подчиненным арестовать местных и применять к ним психологическое и физическое насилие.

Командиру спецотряда быстрого реагирования "ОМОН" ГУ МВД России по Красноярскому краю объявили подозрение. Предварительно, именно он предписывал применять насилие к гражданским в Киевской области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, во время полномасштабного вторжения России в Украину спецотряд подозреваемого вместе с военными из России оккупировали часть Киевской области.

Когда спецотряд "Росгвардии" находился в селе Здвижовка Бучанского района Киевской области, командир приказал подчиненным заключать в тюрьму жителей села и применять к ним психологическое и физическое насилие.

В марте 2022 года по указанию подозреваемого оккупанты задержали четырех жителей села. Для устрашения гражданских и подавления сопротивления, военные России расстреляли собаку одного из них.

Заключенных принудительно поместили в холодное помещение. Россияне связали потерпевшим руки пластиковыми стяжками и закрыли им глаза тряпками. Головы обмотали им клейкой лентой. Таким образом, местных пытались склонить к сотрудничеству.

Одного из задержанных обливали жидкостью, имитируя поджог, и вывозили в лесополосу, пугая расстрелом.

Одному из командиров "ОМОНа" ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Российский захватчик расстрелял безоружного мужчину на Киевщине и бросил умирать. Это произошло во время оккупации Киевской области. Следователи Нацполиции объявили российскому военнопленному о подозрении.

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