Запретил набирать воду спасателям: под Киевом дотла сгорело здание из-за "владельца" местного водоема

В селе Козинцы Киевской области полностью сгорело здание, потому что "владелец" местного водоема запретил спасателям набирать воду. Мужчина угрожал чрезвычайникам оружием.

Инцидент произошел 9 ноября, рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

На вызов направили четыре пожарных автомобиля из Ворзеля, Клавдиево-Тарасово, Гостомеля и Ирпеня. Они быстро использовали всю воду, но этого оказалось мало.

"Спасатели проложили рукавную линию и уже через минуты готовы были работать дальше — в 200 метрах от пожара находился водоем, который должен был спасти ситуацию. Но... "владелец" водоема сказал "нет, нельзя", — рассказали в ГСЧС.

Пожарные были вынуждены ездить по воду по бездорожью за три километра, в центр села. В результате хозяйственное здание было уничтожено. Огонь также повредил соседние помещения. К счастью, никто не пострадал.

Начальник 36-й пожарно-спасательной части Вадим Кузака, который работал на тушении пожара, рассказал, что неизвестный мужчина угрожал оружием спасателям, когда они хотели взять воду из водоема.

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В ГСЧС отметили, что согласно Кодексу гражданской защиты, во время тушения пожара работник пожарно-спасательного подразделения имеет право на беспрепятственный доступ ко всем жилым, производственным и другим помещениям, а также на применение любых мер, направленных на спасение населения, предотвращение распространения огня и ликвидации пожара.

Напомним, с утра 11 ноября в Киевской области раздаются взрывы. Местных жителей успокоили и призвали соблюдать правила безопасности — в Бучанском районе уничтожают взрывоопасные предметы.

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Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

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