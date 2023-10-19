Запрет сноса исторических зданий: в Киевсовете поддержали петицию, но есть одно "но"

По словам Дмитрия Перова, комиссия КГГА поддержала петицию, однако уверен, что проект пытаются слить.

Комиссия по вопросам сохранения и защиты культурного наследия 19 октября рассмотрела петицию о запрете сноса исторических зданий в Киеве.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов в Facebook.

По словам Перова комиссия поддержала петицию, однако он уверен, что проект пытаются слить, поскольку депутаты предлагают привлечь к работе еще другие департаменты, создать рабочую группу.

"Думаю, очень важно сейчас поддержать инициативу по защите и сохранению всех зданий старше 100 лет – запретив их снос или перестройку. Иначе кейсы по разрушению фоновой исторической застройки будут только множиться! Так что всем кому небезразличен исторический Киев, жду в воскресенье на 10:00 под КГГА!” – добавил Дмитрий Перов.

Петиция, о которой говорит Перов, предлагает запретить износ исторических зданий, построенных до 1922 г. (завершение национально-освободительной борьбы в Украине) (более 100 лет), выполненные по индивидуальному проекту и сохранившие характерные черты эпохи.

Напомним, в августе назначен новый руководитель и заместитель в Департамент охраны культурного наследия.