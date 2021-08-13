Запеченная строительная рукавица: в супермаркете Киева продают хлеб с "сюрпризом" (фото)

В хлебе запели рукавицу голубого цвета.
В Киеве в одном из супермаркетов покупатель приобрел хлеб, в средние которого была запеченная строительная рукавица.
Об этом сообщили в сообществе "Жизнь Оболонского района и Минского массива".
На фото, которое опубликовал недоволен покупатель видно, как в хлебе запели рукавицу голубого цвета.
"Кому хлеба со строительной рукавицей? Супермаркету стоит подумать о дальнейшем сотрудничестве с этим производителем", — говорится в заметке.
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