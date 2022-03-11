Запасов еды в Киеве хватит на несколько месяцев в случае блокады — Гуманитарный штаб

Запасов еды в Киеве хватит на несколько месяцев в случае блокады — Гуманитарный штаб

В Гумштабе сообщили, что уже организовали семь хабов для накопления продуктов и оперативно наполняют их.

Запасов продовольствия в Киеве хватит на случай нескольких месяцев блокады, заявили в Гуманитарном штабе столицы.

Видеосюжет из Гуманитарного штаба опубликовал мэр столицы Виталий Кличко.

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"Уже организована и работает вся логистика по получению помощи, предоставлению ее наиболее уязвимым категориям киевлян и созданию стратегического резерва города по товарам и средствам первой необходимости", — говорит Кличко.

В Гуманитарном штабе сообщили, что уже организовали семь хабов для накопления продуктов и оперативно наполняют их.

Оставить заявку на помощь или присоединиться к работе Гуманитарного штаба можно по ссылке: potreby.kyivcity.gov.ua

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Киеве находится достаточное количество украинских войск, окружить или взять город невозможно.