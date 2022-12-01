Запас воды и продуктов, теплые вещи: Кличко дал советы киевлянам на случай полного блэкаута

Обустроенные в столице пункты обогрева не смогут помочь всем, поэтому мэр Киева советует позаботиться о временном пребывании за пределами города.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в случае блэкаута и разрушения инфраструктуры 3,5 млн человек, которые сейчас находятся в столице Украины, не смогут спастись от холода в обустроенных пунктах обогрева.

Об этом он говорил в четверг, 1 декабря, на Киевском форуме безопасности.

“В случае блэкаута и разрушения инфраструктуры, полного отсутствия электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не сильно отличаться от наружной температуры. Сейчас зима, три тяжелых месяца”, — напомнил Виталий Кличко.

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По его словам, в Киеве обустроили 430 пунктов обогрева, но даже увеличение их количества на порядок не спасет всех киевлян от холода.

"Мы сделали 430 пунктов обогрева, но это не панацея. В Киеве на сегодняшний день находится 3,5 млн человек. 430 пунктов обогрева? Смешно. И 500 не поможет, и 5 тысяч будет слишком мало” – отметил Кличко.

Поэтому столичный мэр посоветовал киевлянам позаботиться о возможности пережить трудные времена у родственников и друзей за пределами Киева.

"Если есть возможность — в пригороде Киева, у знакомых, у кого есть свои дома, знакомые, друзья, проговорите, пожалуйста, возможность временного пребывания у ваших друзей", — обратился Кличко к жителям Киева.

Также он призвал киевлян сделать запас технической и питьевой воды, продуктов продолжительного хранения, а также приготовить теплые вещи.

Напомним, в Киеве организовали благотворительную инициативу по размещению в лифтах столичных многоэтажек экстренных боксов помощи.

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