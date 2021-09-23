Занимались вымогательством и разбоями: в Киеве разоблачили группу псевдополицейских (фото, видео)

Сейчас в уголовном производстве установлено семь потерпевших.

Разоблачена группа псевдополицейских, которые занимались разбоями и вымогательством на территории Киева.

Сообщено о подозрении семи участникам организованной преступной группы, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, осуществляли разбойные нападения, незаконно удерживали людей и требовали от них деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что участники преступной группировки, в состав которой входили семь человек, четверо из которых являются водителями служб такси, организовали преступную деятельность, связанную с вымогательством денег от наркозависимых лиц и лиц, занимающихся сбытом наркотических веществ.



В частности, получив заказ от клиента о доставке посылки, водитель службы такси раскрывал отправления и в случае обнаружения наркотических веществ, сообщал об этом участникам группы. В дальнейшем сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, проводили якобы задержание лица, которому предназначалась посылка. Запугивая пострадавших уголовной ответственностью, незаконно удерживая их против воли, в том числе с применением спецсредств, злоумышленники требовали от них деньги, в качестве откупных, в размере от 2 тыс. гривен до 20 тыс. гривен, в том числе за счет оргтехники и других ценных вещей.

Сейчас в уголовном производстве установлено семь потерпевших.



Участников преступной группировки удалось установить. Подозреваемые — мужчины в возрасте от 25 до 33 лет, жители столицы и области. Организатор — 28-летний киевлянин, уроженец Черкасской области.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.



Проверяется причастность этой группы к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы с февраля по сентябрь 2021 года.



Следственные действия продолжаются.

Напомним, правоохранители разоблачили уникальную по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений организованную преступную группу, которая действовала с 2017 года. На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в имении судьи апелляционного суда и нападение на мэра одного из городов.

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