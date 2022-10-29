Замучены семь щенков и два пса: в Буче владелец питомника устроил собакам настоящий ад (фото, видео)

Еще 12 собак находились в тяжелом состоянии от голода и обезвоживания.

В Буче под Киевом владелец питомника для животных устроили собакам настоящий ад.

В питомнике замучены семь щенков и двое взрослых псов.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"При осмотре помещения наши полицейские обнаружили трупы щенков породы американский стаффордширский терьер и американский булли. Еще 12 собак находились в тяжелом состоянии от голода и обезвоживания", — отметил Небытов.

Главный полицейский Киевщины рассказал, что в самом помещении – грязь, антисанитария, результаты жизнедеятельности животных.

"До боли поражает и то, что питомник создала 28-летняя бучанка, которая достойно заботилась о животных. Собаки были ее увлечением, но во время оккупации города молодая женщина трагически погибла. В дальнейшем делом стал заниматься ее 27-летний муж", — сообщил он.

Небытов добавил, что в настоящее время все животные изъяты и переданы зоозащитникам для попечительства.

Относительно владельца уже начато досудебное расследование.

Опубликовано Андреем Небытовым Суббота, 29 октября 2022 г.

"Трудно сдержанно и безэмоционально реагировать, когда видишь такую жестокость к нашим четвероногим друзьям", — подытожил Андрей Небытов.

Напомним, в Буче под Киевом патрульные спасли упавшего в трехметровый колодец стаффордширского терьера. Собака теряла силы и уже не могла держаться на плаву.

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