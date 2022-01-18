"Заминировали" сразу 46 школ: в Киеве снова ищут взрывчатку (фото)

"Заминировали" сразу 46 школ: в Киеве снова ищут взрывчатку (фото)

Анонимное сообщение поступило на почту СБУ.

В Киеве 18 января поступило сообщение о минировании сразу 46 школ. Детей и работников эвакуировали на время проверки помещений.

Об этом "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

Речь идет о минировании учебных заведений в разных районах столицы. На местах работают взрывотехники и кинологи. Известно, что анонимное сообщение поступило с утра на электронную почту Службы безопасности Украины.

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Напомним, что вчера вечером в Киеве неизвестные сообщили о минировании станции метро "Позняки". Поэтому ее закрывали для входа и выхода. Однако после этого такое же сообщение поступило о станциях "Дарница" и "Театральная".

А в Кривом Роге почти ежедневно минируют учебные заведения. На прошлой неделе неизвестный "заминировал" все школы Центрально-Городского района города, на этой неделе география минирований расширилась — "заминированы" все учебные заведения города.

"Я – шпион российской разведки официально заявляю, что заминировал все учебные заведения города Кривой Рог. Взрыв произойдет в течение 3 часов, или жду карту 50 000 грн. Погибнут тысячи детей. Решать вам", – написал аноним.