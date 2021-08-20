Заметный товарищ: во время прогулки в Киеве потерялся двухметровый удав (фото)

Владелица пресмыкающегося обещает денежное вознаграждение тем, кто найдет ее любимца.

В Киеве ищут двухметрового удава, которого потеряли владельцы во время прогулки в Голосеевском районе.

Об этом говорится в сообществе "Соседи. Голосеево" в Facebook.

В публикации сказано, что удав исчез в зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ имени Т. Шевченко. Автор поста заверила, что пресмыкающееся не ядовитое и людей не боится. Тем, кто обнаружит змею, девушка пообещала денежное вознаграждение.

В комментариях к публикации пользователи Сети оставили немало комментариев, некоторые возмущены, другие — шутят:

"Людей не боится". А люди его?

Надеюсь, что найдется. Заметный товарищ и не холодно еще

Я думаю это прикол. Не воспринимайте все всерьез.

Вы лучше напишите, когда вы его в последний раз кормили?)

Хозяевам нужно вызвать спасателей, чтобы ни сделал вид, ни люди не пострадали. Железными нервами не все могут похвастаться.

Если не шутка, то желаю поскорее найти пропажу. Люди у нас дикие, да и климат не тот.

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