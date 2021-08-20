Заметный товарищ: во время прогулки в Киеве потерялся двухметровый удав (фото)

Владелица пресмыкающегося обещает денежное вознаграждение тем, кто найдет ее любимца.
В Киеве ищут двухметрового удава, которого потеряли владельцы во время прогулки в Голосеевском районе.
Об этом говорится в сообществе "Соседи. Голосеево" в Facebook.
В публикации сказано, что удав исчез в зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ имени Т. Шевченко. Автор поста заверила, что пресмыкающееся не ядовитое и людей не боится. Тем, кто обнаружит змею, девушка пообещала денежное вознаграждение.
В комментариях к публикации пользователи Сети оставили немало комментариев, некоторые возмущены, другие — шутят:
- "Людей не боится". А люди его?
- Надеюсь, что найдется. Заметный товарищ и не холодно еще
- Я думаю это прикол. Не воспринимайте все всерьез.
- Вы лучше напишите, когда вы его в последний раз кормили?)
- Хозяевам нужно вызвать спасателей, чтобы ни сделал вид, ни люди не пострадали. Железными нервами не все могут похвастаться.
- Если не шутка, то желаю поскорее найти пропажу. Люди у нас дикие, да и климат не тот.
- Это Полтавский удав достался столицы?
Напомним, вчера стало известно, что жительница Полтавы нашла в туалете своей квартиры метрового удава. Как он попал на 8-й этаж многоэтажки — неизвестно.
Как сообщалось, в Харькове в квартире под диваном женщина нашла питона. Впоследствии у харьковского питона беглого нашлись хозяева.