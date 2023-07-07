Замдиректору "Киевавтодора" сообщено о подозрении из-за закупки дорожных столбиков

Служебная халатность призаела к убыткам почти на 2 млн грн.

Экс-директору коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию-автомобильных путей и сооружений на них Печерского района г. Киева", ныне работающему заместителем директора коммунального предприятия "Киевавтодор", сообщено о подозрении в служебной халатности.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины 7 июля.

"Между коммунальным предприятием и обществом был заключен договор на поставку дорожного оборудования — ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали. Однако технические и качественные характеристики оборудования не соответствовали действующим нормам ДСТУ, определенным для их высоты. В результате служебной халатности со стороны экс-директора коммунального предприятия территориальной громаде нанесено 2 млн грн ущерба", — говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, от исполнения служебных обязанностей ранее отстранен руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир. Он уже отреагировал на свое отстранение и объяснил, что у него онкология и выезжал за границу на законных основаниях.

Кроме того, директору КП "Спецжилфонд" Владимиру Шарию сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Согласно результатам аудита, которые КГГА передала правоохранительным органам, и материалам следствия, из-за служебной халатности руководителя КП "Спецжилфонд" территориальной общине столицы нанесен ущерб на 21 млн грн.

Также мэр Киева Виталий Кличко отстранил директора коммунального предприятия "Киевстройреконструкция" Анатолия Сульдина от исполнения служебных обязанностей. В отношении Сульдина также начато служебное расследование.

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