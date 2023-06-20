Заманил к себе и двое суток избивал и насиловал: на Киевщине мужчина издевался над женщиной

В Киевской области мужчина двое суток удерживал женщину в неволе и насиловал.

В Белой Церкви Киевской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и пытках незнакомой женщины. Злоумышленник удерживал жертву в течение двух суток.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подозреваемый работает охранником. Он встретил жертву около одного из домов в Белой Церкви и пригласил ее к себе на работу. Уже в помещении охраны мужчина пригрозил женщине убийством, если она не вступит с ним в половую связь.

После двух дней пыток жертве удалось вырваться на улицу и рассказать обо всем велопатрулю.

"Пострадавшая умоляла ее отпустить, но злоумышленник, опасаясь разоблачения, ударил ножом женщину в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу. Потерпевшей чудом удалось вырваться после двух дней пыток", — сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. В прошлом он отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения.

Мужчине сообщили о подозрении за изнасилование, незаконное лишение свободы и нанесение умышленных тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.152, ч.3 ст.146, ч.1 ст.121 УКУ). Ему грозит до 10 лет решеткой.

Напомним, депутат Ярина Арьева сложила мандат из-за подозрения в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения, в котором пострадала пешеход. Арьеву отправили под круглосуточный домашний арест.

Читайте также: