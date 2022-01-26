Замахнулся табуретом: в Киеве бариста выгнал из кофейни вооруженного ножом грабителя (фото)

Злоумышленник вернулся на место преступления, где был задержан сотрудниками охранной фирмы.

В Киеве в кафе ворвался мужчина, он угрожал баристе ножом и требовал отдать деньги. После того, как бариста замахнулся на нападавшего табуретом, он сбежал, но позже снова вернулся и был задержан сотрудниками охранной фирмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел на бульваре Труда в Днепровском районе столицы, жилой массив Соцгород.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что незнакомец зашел в кафе и, угрожая сотруднику кафе ножом, потребовал наличные деньги. Мужчина не растерялся, чтобы отогнать нападающего, замахнулся на него табуретом. Заявитель вызвал охрану и полицию, однако через несколько минут злоумышленник вернулся на место совершения преступления, где был остановлен сотрудниками охранной фирмы", – рассказали в полиции.

Следственно-оперативная группа задокументировала преступление и изъяла вещественные доказательства, а полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1990 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Следователи сообщили фигуранту о подозрении и подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. Теперь нападавшему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве грабители вытолкали потерпевшего из автомобиля прямо на ходу.

Читайте также: