Залужный запретил подрывать мосты Киева в феврале 2022-го, несмотря на предложение Баканова — BBC

К Залужному с таким предложением обратился бывший глава СБУ Иван Баканов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале полномасштабного вторжения России в Украину и попытки оцепления Киева в первые дни февраля 2022 года не дал согласия на подрыв мостов в столице.
Об этом пишет BBC News Украина.
Как говорится в материале, 26 февраля 2022 года один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего главу СБУ Ивана Баканова и потребовал, чтобы тот приказал своим спецназовцам подорвать мосты Киева и отрезать левый берег Днепра от правого.
"Ситуация была сложной. Баканов позвонил главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Тот его выслушал и без колебаний ответил: "Подорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательством по отношению к оставшимся на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских", — пишут журналисты.
На третий день полномасштабного вторжения России уже было очевидно, что план Кремля захватить Киев за три дня провалился, однако они подошли очень близко к столице.
Публично власти призвали украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею подорвать все киевские мосты. Это позволило бы задержать российскую армию перед естественным препятствием – рекой Днепр и не допустить россиян в правительственный квартал.
Напомним, Залужный обсудил с Милли ситуацию на фронте и подготовку к очередному "Рамштайну".
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