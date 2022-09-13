Залужный расписывал, а Кличко был свидетелем: в Киеве отыграли необычную свадьбу (фото)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный расписал молодоженов, а мэр столицы Виталий Кличко был свидетелем.

Об этом рассказала мама невесты на своей странице в Facebook.

"Женя получил столько наставлений от своего высшего командира во время церемонии, что у него не будет другого выхода, как стать идеальным мужем. А настроение Маши вы видите на фото", — написала женщина.

После события молодожены достали флаг и попросили почетных гостей расписаться на нем.

"Марийка стала женой офицера, сознательно и добровольно приняв на себя все тревоги и сложности, связанные с этим статусом. Женя пообещал всю жизнь беречь, охранять и воевать за покой своей жены", — добавила невеста.

Фото: Тамара Ореха Зерна

Фото: Тамара Ореха Зерна

Напомним, за первые полгода 2022 года в Украине было зарегистрировано рекордное количество браков — 103 903. Это на 21% больше, чем за тот же период в 2021 году и абсолютный рекорд за последние 7 лет.

Залужный стал кумиром малышки и отреагировал на пост в Facebook

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