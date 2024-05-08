Залужный и Лина Костенко получили звание почетных граждан Киева (фото)

Валерий Залужный в свою очередь назвал Лину Костенко "великим человеком".
Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и украинская поэтесса и писательница Лина Костенко получили звание "Почетного гражданина города Киева".
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram.
"Лина Васильевна на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости.
Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и защиты государственного суверенитета и свободы Украины", – отметил Кличко.
Валерий Залужный в свою очередь опубликовал совместное фото с Линой Костенко.
"Для меня большая честь быть рядом с Большим Человеком. Безгранично благодарю громаду города Киев за доверие и высокую награду", — написал эксголовком в Facebook.
Заметим, что в последнее время экс-главком впервые после увольнения стал проявлять активность в информационном поле.
Так, вчера, 7 мая украинская певица Ирина Федишин на свежем фото показала, как сейчас выглядит Валерий Залужный.
А на днях Залужный показал, как ловко стреляет из пистолета.
Читайте также: