Залужный и Лина Костенко получили звание почетных граждан Киева (фото)

Валерий Залужный в свою очередь назвал Лину Костенко "великим человеком".

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и украинская поэтесса и писательница Лина Костенко получили звание "Почетного гражданина города Киева".

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Лина Васильевна на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости.

Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и защиты государственного суверенитета и свободы Украины", – отметил Кличко.

Валерий Залужный в свою очередь опубликовал совместное фото с Линой Костенко.

"Для меня большая честь быть рядом с Большим Человеком. Безгранично благодарю громаду города Киев за доверие и высокую награду", — написал эксголовком в Facebook.

Заметим, что в последнее время экс-главком впервые после увольнения стал проявлять активность в информационном поле.

Так, вчера, 7 мая украинская певица Ирина Федишин на свежем фото показала, как сейчас выглядит Валерий Залужный.

А на днях Залужный показал, как ловко стреляет из пистолета.

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