Закурил в постели и уснул: в Киеве горела квартира на втором этаже 9-этажки (фото, видео)

Закурил в постели и уснул: в Киеве горела квартира на втором этаже 9-этажки (фото, видео)

В результате пожара сгорели мебель, личные вещи, оконные рамы, повреждены межкомнатные двери.

В Киеве горела квартира на втором этаже девятиэтажки.

Владелец квартиры решил покурить в постели и заснул.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"1 июля в 01:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Волынской, 5, что в Соломенском районе столицы. К месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения", — говорится в сообщении.

На месте происшествия пожарные установили, что пожар произошел на втором этаже в одной из квартир 9-этажного жилого дома. В комнате произошло возгорание личных вещей на площади 20 квадратных метров. Спасатели сразу начали тушить пожар. На момент прибытия бойцов владельцы находились на свежем воздухе, угрозы для жизни и здоровья не было.

В 1:28 пожар был локализован, и в 1:39 — ликвидирован.

В результате пожара сгорели мебель, личные вещи, оконные рамы, повреждены межкомнатные двери.

На месте пожара были задействованы четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 членов личного состава подразделений Главного управления.

Владелец квартиры рассказал, что хотел покурить в постели и заснул, а как только увидел огонь, выбежал на улицу.

Напомним, в селе Зимняя Вода, под Львовом, во время грозы загорелся жилой дом.

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