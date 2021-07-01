Закурил в постели и уснул: в Киеве горела квартира на втором этаже 9-этажки (фото, видео)

В результате пожара сгорели мебель, личные вещи, оконные рамы, повреждены межкомнатные двери.
В Киеве горела квартира на втором этаже девятиэтажки.
Владелец квартиры решил покурить в постели и заснул.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
"1 июля в 01:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Волынской, 5, что в Соломенском районе столицы. К месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения", — говорится в сообщении.
На месте происшествия пожарные установили, что пожар произошел на втором этаже в одной из квартир 9-этажного жилого дома. В комнате произошло возгорание личных вещей на площади 20 квадратных метров. Спасатели сразу начали тушить пожар. На момент прибытия бойцов владельцы находились на свежем воздухе, угрозы для жизни и здоровья не было.
В 1:28 пожар был локализован, и в 1:39 — ликвидирован.
В результате пожара сгорели мебель, личные вещи, оконные рамы, повреждены межкомнатные двери.
На месте пожара были задействованы четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 членов личного состава подразделений Главного управления.
Пожарные ликвидировали пожар в квартире
Пожарные ликвидировали пожар в квартиреОпубликовано Главное управление ДСНС Украины в Киеве четверга, 1 июль 2021
Владелец квартиры рассказал, что хотел покурить в постели и заснул, а как только увидел огонь, выбежал на улицу.
Напомним, в селе Зимняя Вода, под Львовом, во время грозы загорелся жилой дом.