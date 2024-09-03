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Закрывайте окна и не находитесь долго на улице: под Чернобылем горит лесная подстилка

Закрывайте окна и не находитесь долго на улице: под Чернобылем горит лесная подстилка

В Киевской области горят торфяники / Фото: ГСЧС в Киевской области

Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он находится в пределах нормы.

В Киевской области на территории зоны отчуждения горит лесная подстилка.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook.

По оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 20 га.

Во избежание распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника.

Принимаются все необходимые меры по локализации и последующей ликвидации пожара.

Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он находится в пределах нормы.

Киевская областная военная администрация совместно со всеми ответственными службами держит ситуацию на контроле.

"Обращаем внимание жителей области, что из-за возникшего пожара, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевщины может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому рекомендуем не находиться длительное время на улице и закрывать окна", — отмечает председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Напомним, в Киеве вспыхнул пожар возле жилого комплекса в Подольском районе.

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