Закрытые укрытия Киева: директору Департамента муниципальной безопасности КГГА вручили подозрение

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве 20 июня вручило подозрение директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку. Его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает КГГА.

"Речь идет о вопросе фонда защитных сооружений – укрытий и случаев в Деснянском районе столицы, когда в результате российских обстрелов погибли люди", — говорится в сообщении.

Подозрение Роману Ткачуку правоохранители вручили на рабочем месте. В настоящее время определяется мера пресечения. Роман Ткачук и Департамент муниципальной безопасности сотрудничают со следствием и предоставляют доступ к запрашиваемой имеющейся документации.

В ходе военного положения, Департамент муниципальной безопасности подчинен КМВА, уточняется в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 июня российская армия выпустила в направлении Киева 10 ракет "Искандер". В результате атаки погибли три человека, среди них 9-летний ребенок. Это произошло в момент, когда они пытались попасть в укрытие поликлиники, но им не открыли.

После смерти киевлян суд назначил трем чиновникам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, охранника медучреждения – в виде содержания под стражей без определения альтернативы.

В КГГА также провели обыски из-за закрытых укрытий во время российской атаки на столицу.

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