Закрытое укрытие в поликлинике Киева: охранник рассказал, почему дверь не была открыта

Охранника взяли под стражу на два месяца.

Телохранитель поликлиники в Деснянском районе Киева Вадим Мошкин рассказал, почему укрытие во время воздушной тревоги ночью 1 июня было закрыто. Во время заседания суда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает "Общественное".

По словам охранника, он просто не успел открыть укрытие после оглашения воздушной тревоги. Мошкин рассказал, что в бомбоубежище ведут две двери: в холл поликлиники и непосредственно до укрытия, куда нужно добраться мимо помещения.

Муж говорит, когда раздалась "тревога", он открыл дверь в укрытие и пошел дальше за коридором, чтобы открывать дверь поликлиники, чтобы впустить людей. Впрочем, не успел, "все произошло очень быстро".

"Прозвучала "тревога", я взял ключи, никого пока не было. Я взял ключи и пошел по коридору, чтобы открыть бомбоубежище. Включил свет, открыл дверь в бомбоубежище. Начали стучать люди, я пошел открывать, но не дошел. Я дошел. в регистратуру и меня сбило с ног (взрывная волна — Ред.)", — рассказал Мошкин.

Он объясняет, что точно сказать, сколько времени истекло от объявления воздушной тревоги и взрыва. Примерно около 5 минут.

Охраннику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога. Его действия квалифицировали статьей "оставление в опасности, повлекшее смерть людей". Ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Как сообщалось, Голосеевский районный суд столицы направил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе Киева , а также заместителя директора поликлиники по технической части.

Напомним, в ночь на 1 июня в Киеве возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.

После трагического инцидента Комиссия Киевсовета приняла решение о круглосуточном доступе к укрытиям. Также городские власти ужесточают контроль за работой укрытий.

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