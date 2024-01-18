Закрытие "синих" станций метро в Киеве: когда они снова заработают

Работы на аварийном участке "синей" Оболонско-Теремковской ветви метро в Киеве – между станциями "Демеевская" – "Лыбидская" могут завершить в запланированный срок – шесть месяцев.

Об этом заявил руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью LB.ua.

"Там очень сложный участок. Очень много сетей, которые нужно устранить. Более 120 кабелей "Киевпасстранса", "Киевсвета", водоканала, ДТЭК, "Укртелекома" надо перенести в другие места и только после этого работать. Проанализировав весь необходимый фронт работ, строители сказали, что уложатся в шесть месяцев", — сообщил чиновник метрополитена.

Впрочем, Брагинский, не смог сказать, сколько будут стоить все строительные работы, потому что проект до сих пор не окончен.

Руководитель КП также рассказал, что на участке от станции "Демеевская" будет раскрыт тоннель с внешней стороны, чтобы понять, как происходило строительство, а какие нарушения допустили. Но, по словам Брагинского, он ограничен в предоставлении информации, чтобы не разглашать тайны следствия, потому что возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось, в Киеве на полгода ограничат движение поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". Среди причин закрытия, подтопления тоннеля, а также трещин в метрополитене.

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