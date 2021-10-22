Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Закрыть окна и не ходить под деревьями: в Киеве объявлено штормовое предупреждение

Закрыть окна и не ходить под деревьями: в Киеве объявлено штормовое предупреждение

Associated Press

Погода в столице испортится.

В Киеве объявлено штормовое предупреждение в ближайший час.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В ближайший час и до конца суток 22 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Рекомендации, которые следует соблюдать горожанам:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Украине: почти во всех регионах объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине: почти во всех регионах объявили штормовое предупреждение
Следующая публикация