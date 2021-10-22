Закрыть окна и не ходить под деревьями: в Киеве объявлено штормовое предупреждение

Погода в столице испортится.
В Киеве объявлено штормовое предупреждение в ближайший час.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В ближайший час и до конца суток 22 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Рекомендации, которые следует соблюдать горожанам:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.