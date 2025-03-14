Закрылась в чужой квартире с ребенком: в Киеве у пьяной матери изъяли младенца

Вечером 13 марта в Киеве ювенальные полицейские и соцслужбы изъяли 7-месячную девочку у пьяной матери, которая закрылась в чужой квартире.

Об этом сообщила полиция Киева.

Информацию о криках и плаче ребенка из квартиры правоохранителям предоставили жители дома. Прибыв на место, полицейские с помощью спасателей открыли дверь квартиры, где обнаружили 7-месячную девочку и ее 20-летнюю мать, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Киеве изъяли младенца у пьяной матери / Фото: Полиция Киева / Facebook

"Как выяснилось, женщина родом из Ивано-Франковска без постоянного места жительства. Жить в предоставленном ей социальном жилье она не желала, поэтому приехала в Киев, где вела бродяжнический образ жизни. Вчера мать с младенцем приехала к подруге, вместе с которой употребляла спиртные напитки. Когда хозяйка дома вышла по делам, гостья заперлась и уснула, не реагируя на плач своего ребенка", — говорится в сообщении.

В Киеве изъяли младенца у пьяной матери / Фото: Полиция Киева / Facebook

Младенца доставили в больницу для медицинского обследования. Изучение правовой квалификации действий матери продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина пригласил домой двух подростков и изнасиловал.

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