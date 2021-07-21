Закрыл рукой нос и рот: в Киевской области мужчина убил 35-летнюю женщину, потому что она отказалась готовить есть

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
В с. Кожуховка Фастовского района Киевской области мужчина задушил 35-летнюю сожительницу из-за того, что она отказалась готовить пищу.
Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.
По данным правоохранителей, между парой возник конфликт из-за того, что женщина отказалась готовить пищу. Тогда мужчина задушил 35-летнюю пострадавшую, закрыв рукой нос и рот.
Подозреваемого задержали и объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, мужчине, который зарубил бывшую жену и дочь в Луцке, грозит пожизненное заключение.