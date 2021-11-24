Закрыл дело и отправил его "н**ер": в Киеве суд оскандалился из-за нецензурного слова в постановлении

Закрыл дело и отправил его "н**ер": в Киеве суд оскандалился из-за нецензурного слова в постановлении

После огласки с сайта "Единого реестра судебных решений" это постановление исчезло.

Судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл дело о нарушение администратором одного из заведений карантинных ограничений и отправил его "н**ер".

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Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда г. Киева.

Известно, что суд рассматривал дело о нарушении администратором одного из учреждений карантинных ограничений.

Однако из-за окончания сроков привлечения к ответственности судья закрыл производство и, как указано в "Едином реестре судебных решений", "отправил его н**ер".

Скриншот из Единого реестра судебных решений

"Производство по делу о привлечении лица к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить н**ер", — сказано в судебном постановлении.

После огласки в социальных сетях с сайта "Единого реестра судебных решений" это постановление исчезло.

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