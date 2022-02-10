Заказали поджог авто в Telegram: в Киеве задержали мужчину с бензином и зажигалкой (фото)

Заказали поджог авто в Telegram: в Киеве задержали мужчину с бензином и зажигалкой (фото)

Довести дело до конца мужчине помешали правоохранители.

В Киеве задержали 27-летнего мужчину, который пытался поджечь легковушку Skoda на улице Чистяковской. Киевлянин получил "заказ" в Telegram-канале.

Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

При себе у мужчины была зажигалка и канистра горючего. Злоумышленник успел облить им машину. Довести дело до конца ему помешали правоохранители.

На месте преступления полиция изъяла вещественные доказательства. Автомобиль поместили на парковку. Его владельца устанавливают.

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Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он находится в розыске за совершение мошенничества. В полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.15 и ст. 194 Уголовного кодекса. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Борисполе Киевской области водитель Mazda протаранил пять припаркованных автомобилей. Мужчина сел за пьяный руль и без документов. ДТП попало на видео.

kyiv.npu.gov.ua

kyiv.npu.gov.ua

В Борисполе пьяный водитель протаранил пять автомобилей

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