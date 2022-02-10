Заказали поджог авто в Telegram: в Киеве задержали мужчину с бензином и зажигалкой (фото)

Довести дело до конца мужчине помешали правоохранители.
В Киеве задержали 27-летнего мужчину, который пытался поджечь легковушку Skoda на улице Чистяковской. Киевлянин получил "заказ" в Telegram-канале.
Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.
При себе у мужчины была зажигалка и канистра горючего. Злоумышленник успел облить им машину. Довести дело до конца ему помешали правоохранители.
На месте преступления полиция изъяла вещественные доказательства. Автомобиль поместили на парковку. Его владельца устанавливают.
Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он находится в розыске за совершение мошенничества. В полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.15 и ст. 194 Уголовного кодекса. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что в Борисполе Киевской области водитель Mazda протаранил пять припаркованных автомобилей. Мужчина сел за пьяный руль и без документов. ДТП попало на видео.
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