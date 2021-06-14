Заказал убийство отца, чтобы получить наследство: под Киевом будут судить 19-летнего парня (фото)

За содеянное горе-сыну грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В Киевской области будут судить 19-летнего парня, который заказал убийство отца, чтобы получить наследство.

Событие произошла 16 марта в селе Гнедин Бориспольского района.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры Киевской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух молодых людей, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных мотивов, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц)", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2021 года в одно из частных домовладений с. Гнедин Бориспольского района ворвался неизвестный, который напал на хозяина дома и начал кромсать его ножом. От полученных многочисленных травм мужчина скончался на месте преступления. Эксперты насчитали на теле погибшего 26 ножевых ранений. В это время в доме находились жена и дочь потерпевшего, которым удалось скрыться и вызвать милицию.

Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастных к совершению преступления, ими оказались сын потерпевшего и его приятель, котрые предварительно спланировали совершение убийства.

"19-летний парень заказал своему товарищу за вознаграждение в размере 25 тысяч долларов США совершить умышленное убийство его отца с целью завладеть их имуществом в качестве наследства, на что последний согласился и реализовал задуманное", — рассказали в прокуратуре.

После совершенного злоумышленников задержали сотрудники полиции, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Сейчас прокурором в уголовном производстве обвинительный акт направлен в суд.

За содеянное обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Черновицкой области пьяная дочь зарезала своего отца из-за словесной перепалки.

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