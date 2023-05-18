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Захватчики атаковали Киев со стратегических бомбардировщиков: что известно

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Захватчики атаковали Киев со стратегических бомбардировщиков: что известно

Ночная атака врага по столице и области – ПВО сбила все цели/фото из открытых источников

Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе.

По предварительным данным, все воздушные цели, которыми враг атаковал Киев в ночь на 18 мая, ликвидированы. На этот раз россияне били из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также оккупанты задействовали разведывательные БПЛА.

Об этом сообщает КМВА.

"Предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

В остальных районах не исключают падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщили, что в результате очередной атаки оккупантов в нескольких районах Киева упали обломки воздушных целей.

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Дата публикации
Просмотры
5095
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