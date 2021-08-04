Захват здания Кабмина: патрульные перекрыли движение по центральным улицам

В Киеве проводится специальная полицейская операция.
Патрульные перекрыли движение по улице Грушевского (от Парковой дороги до Шелковичной) и улицу Садовую в связи с проведением специальной полицейской операции.
Напомним, в Киеве неизвестный мужчина с гранатой угрожает взорвать здание Кабмина. На месте работают правоохранители.
С мужчиной проводятся переговоры. В Киеве введена специальная полицейская операция.
"В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", — сообщили правоохранители.
Спецназовцы готовятся к штурму здания правительства.