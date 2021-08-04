Захват Кабмина: мужчину будут судить по 4 статьям Уголовного кодекса

Злоумышленник будет отвечать перед законом.

Сегодня, 4 августа, мужчина с гранатой вошел в здание правительства Украины и угрожал взрывом, его задержали. Полиция откроет уголовное производство по четырем статьям.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как заявил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, который находился на месте происшествия, в настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Напомним, в Киеве человек угрожал взорвать гранату в здании Кабинета Министров Украины. Очевидцы пытались его успокоить, впрочем нападающий забежал внутрь здания правительства. Сейчас его уже задержали. После задержания он извинился перед правоохранителями. На месте продолжают находиться много правоохранителей.

По данным Тelegram-канала "Киев Оперативный", в здание Кабмина мужчине удалось зайти через общественную приемную и бюро пропусков. Через этот вход сотрудники Кабмина не ходят, в связи с чем там нет правоохранителей, как на центральном входе.

Предварительно известно, что нападающего зовут Владимир Прохнич, он был сапером в батальоне "Айдар" и имеет контузию, а также в 2015 году был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени.

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