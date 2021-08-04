Захват Кабмина мужчиной с гранатой: все, что известно о подозреваемом в преступлении

Захват Кабмина мужчиной с гранатой: все, что известно о подозреваемом в преступлении

Мужчина мог пойти на преступление в силу жизненных обстоятельств. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве утром 4 августа мужчина с гранатой захватил Кабмин. Предварительно, гражданин пошел на преступление "из-за жизненных обстоятельств". На месте работали спецподразделения полиции, которые собирались брать правительственное здание штурмом. Однако идти на крайние меры не пришлось — захватчика уговорил сдаться знакомый.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте и подозреваемом в преступлении.

Это захват здания

Около 10 часов утра. К зданию Кабинета министров Украины подошел мужчина с неизвестным предметом в руке. Впоследствии выяснилось, что это — граната РГД-5, из которой вырвали чеку. Гражданин заявил, что захватывает Кабмин и готов подорваться вместе с боеприпасом.

"Я живым отсюда не уйду. Это захват здания. Вы за***ли всех, вы ни на что не реагируете... У меня с собой боевая граната. Пистолет ни дергай (очевидно, захватчик обращался ко внутренней охране Кабмина, — ред.), я отпущу руку. Убирайте отсюда людей", — говорил мужчина.

Очевидцы, которые и сняли на видео монолог гражданина, вызвали на место инцидента стражей порядка. Буквально через несколько минут к зданию Кабмина приехали полицейские, кинологи с собаками, а также снайперы и взрывотехники. Чуть позже прибыл и знакомый мужчины.

Между тем в еще одном видео захватчик говорит, что "жить невозможно, нужно взрываться".

Правоохранители вели переговоры с мужчиной. Каких-то определенных требований гражданин не выдвигал. В свою очередь копы заявили, что в случае, если захватчик откажется добровольно сдаться, начнется штурм.

Переговоры закончились спустя 10 минут. Мужчина сдался самостоятельно по просьбе знакомого, которого на место инцидента оперативно привезли патрульные полицейские. На гражданина надели наручники, вывели из здания и увезли на служебном автомобиле.

Бывший военный, у которого сдали нервы

По данным правоохранителей, захватчиком оказался 43-летний бывший военнослужащий. По неофициальной информации, мужчина — экс-боец батальона "Айдар", сапер, который на службе получил несколько серьезных ранений. В 2015 году был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени.

В соцсетях пишут, что мужчина пришел в здание Кабмина, потому что у него якобы сдали нервы: он недоволен "тарифами и работой политиков". Его знакомый во время пресс-конференции сообщил, что "сыграл" уровень жизни.

"У него — очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Учитывая его ранения и уровень жизни, возможно, у человека сыграли нервы. Он работает на станции технического обслуживания, не попрошайничает. Я нашел слова, которые он услышал", — рассказал знакомый задержанного Василий.

В свою очередь правоохранители инкриминируют мужчине нарушение закона сразу по четырем статьям, в том числе — о взятии людей в заложники.

"По данному факту зарегистрировали уголовные производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 ("Захват государственных зданий"), ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"), ч. 2 ст. 147 ("Захват заложников"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием")", — подчеркнули в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он может отправиться на срок до 15 лет.

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