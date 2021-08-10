Загрязненная брусчатка и опасность для пешеходов: в Киеве на Софийской площади проводили запрещены экстремальные съемки (фото)

Загрязненная брусчатка и опасность для пешеходов: в Киеве на Софийской площади проводили запрещены экстремальные съемки (фото)

Машины дрифтувалы на большой скорости среди пешеходной зоны.

В историческом центре Киева, на Софийской площади, утром 10 августа, происходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Пешеходы находились в опасности

Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо.

Покрытие Софийской площади значительно загрязнено

Также значительно загрязнено следами автомобильных колес покрытия на исторический площади.

Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемка также не была согласована.

Город обратился в полицию для расследования инцидента и установления причастных к нему лиц.

Куковальская: Организаторы не имели права проводить мероприятие

В то же время гендиректорки заповедника "София Киевская" Неля Куковальская сообщила изданию PavlovskyNews, что никто не давал разрешения на проведение съемки с дрифтом на Софийской площади.

Куковальская уточнила, что никаких денег в бюджет заповедника и города не поступало.

"Это на уровне интеллекта тех, кому пришло в голову такое сделать. Организаторы не имели права проводить подобное мероприятие", — подчеркнула Куковальская.

Что грозит организаторам

В то же время Полиция Киева заявила, что организаторам дрифта на Софийской площади грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

На восстановление Софийской площади уйдет несколько дней

Между тем площадь отмывают и убирают. Говорят — брусчатка повреждена. И на восстановление уйдет несколько дней.

Напомним, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО одобрил пределы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры. Это означает, что там запрещено сносить исторические здания и хаотично застраивать эту территорию.

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