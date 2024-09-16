Загрязнение воздуха в Киеве: в КГГА сделали важное предупреждение

В нескольких районах Киева в ближайшие дни может ухудшиться качество воздуха.

В нескольких районах Киева может ухудшиться качество воздуха из-за лесного пожара под Вышгородом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Вблизи села Катюжанка в Вышгородском районе горят леса, что может привести к задымлению в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева.

Ухудшение качества воздуха в Киеве: что советует власть

Киевлян призвали, прежде всего, ограничить пребывание на свежем воздухе, а детям и беременным отказаться от длительных прогулок. Также нужно:

держать окна закрытыми;

по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;

осуществлять влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;

пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Напомним, киевляне уже жалуются, что в воздухе стоит запах горелого и нечем дышать, особенно ночью.

Так, 16 сентября с утра средний уровень загрязнения воздуха наблюдался на левом берегу столицы. Для жителей таких районов, как Деснянский, Дарницкий и Днепровский ситуация к лучшему не изменилась.

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