Загрязнение воздуха в Киеве: какие рекомендации следует соблюдать жителям

Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур. По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым).

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Рекомендации жителям

Специалисты отмечают, что для уменьшения возможного негативного влияния на здоровье от загрязнения воздуха следует:

ограничить пребывание на улице;

удержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;

плотно закрывать окна и двери;

откажется от проветривания квартиры по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку в жилых помещениях

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день;

если у вас заболевания органов дыхательной системы, заботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда было необходимое лекарство;

в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.

Добавляют, что особое внимание эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Также состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе Минсреды "Экоугроза".

Напомним, загрязнение воздуха в Киеве началось с часу ночи из-за пожаров в области. Загрязнение в 5 раз превысило норму.

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