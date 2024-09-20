Загрязнение воздуха в Киеве: какие рекомендации следует соблюдать жителям

Ситуация сейчас обостряется.
Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур. По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым).
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Рекомендации жителям
Специалисты отмечают, что для уменьшения возможного негативного влияния на здоровье от загрязнения воздуха следует:
- ограничить пребывание на улице;
- удержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
- плотно закрывать окна и двери;
- откажется от проветривания квартиры по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку в жилых помещениях
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день;
- если у вас заболевания органов дыхательной системы, заботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда было необходимое лекарство;
- в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.
Добавляют, что особое внимание эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Также состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе Минсреды "Экоугроза".
Напомним, загрязнение воздуха в Киеве началось с часу ночи из-за пожаров в области. Загрязнение в 5 раз превысило норму.
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