Загрязнение рек: "Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке

В Министерстве защиты окружающей среды уверяют, что угрозы водоснабжению Киева нет, есть запасы активированного угля для очистки.

"Киевводоканал" готовится к усиленной очистке воды от органических соединений и неприятного запаха. Угрозы водоснабжению Киева нет, есть запасы активированного угля для очищения.

Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Относительно питьевой воды были проведены встречи с "Киевводоканалом", они брали пробу воды в самых загрязненных местах реки Десна на территории Черниговской области", — сказал Краснолуцкий.

По словам замминистра, воду очищают с помощью адсорбентов, в частности активированного угля — результаты показывали, что он дает возможность очистить воду от органических соединений и избавить от неприятного запаха.

"С теми запасами, которые сделал "Киевводоканал", есть запас активированного угля. Они готовятся к усиленной водоочистке, поэтому угрозы водоснабжению для киевлян нет", — отмечает Краснолуцкий.

Напомним, пятно загрязнения, которое движется по Десне, уже дошло до Киевской области. По состоянию на 15 сентября оно наблюдается между селами Летки и Рожны.

Ранее сообщалось, что загрязнение РФ рек Сейм и Десна нанесло экосистеме Украины ущерб в 400 млн гривен.

Загрязнение рек Сейм и Десна: главный санитарный врач Киева прокомментировал ситуацию

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