Загорелся во время разжигания костра: в Киевской области умер 2-летний мальчик

Ребенка пытались спасти медики, однако он умер.
В Киевской области умер 2-летний житель села Черевки Броварского района, который накануне получил тяжелые ожоги.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
По данным полиции, 2-летний мальчик в селе Черевки 19 июня во время разжигания костра и возгорания горюче-смазочных веществ получил тяжелые ожоги. У ребенка было повреждено 80% тела. Медики пытались спасти мальчика, однако он 7 июля скончался в ожоговом центре Киева.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Одесской области трое детей случайно облились бензином и получили тяжелые ожоги.
Также в Черкасской области подросток упал в костер.