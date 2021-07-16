Загадочная гибель парня в Сырецком парке Киева: изучают круг друзей

Погибший юноша был 2003 года рождения.

Сотрудники столичной полиции устанавливают причины загадочной гибели молодого парня, который упал с моста в Сырецком парке и разбился насмерть. Копы сейчас изучают круг друзей.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на полицию Киева.

ЧП произошло на мосту, по которому курсируют поезда детской железной дороги.

"О трагедии стало известно вчера поздно ночью. Погиб парень 2003 года рождения. Пока мы не можем утверждать, что это самоубийство. На данный момент вся информация проверяется. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Проверяют круг друзей молодого человека, и чем он сам занимался, с кем общался", — рассказали в полиции Шевченковского района.

Напомним, мужчина, который в четверг, 15 июля, попал под поезд на станции метро "Дарница" в Киеве, умер. Известно, что тело разрезало пополам. "Переходил пути в неустановленном месте и попал под поезд, который его переехал. Его личность установлена. Он погиб от полученных травм", — рассказали в полиции Киева.

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