Зафиксирован отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы" — ВСУ

Зафиксирован отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы" — ВСУ

В ВСУ считают, что либо это идет передислокация и перегруппировка, либо есть вероятность, что эти отходящие БТГ появятся на Донбассе.

Вооруженные силы Украины фиксируют частичный отвод батальонных тактических групп российских войск от Киева, продолжаются меры по освобождению и зачистке от оккупантов населенных пунктов в Киевской области.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге 31 марта.

"За ночь было рассчитано почти 700 единиц техники, отошедших в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Мы рассматриваем два варианта: либо это идет передислокация и перегруппировка, либо есть вероятность, что эти БТГ частично отходящие, появятся на Донбассе…", – отметил он.

Грузевич добавил, что пропаганда России сейчас полномасштабно рассказывает про якобы плановый отвод своих войск от Киева и Чернигова.

"Могу вам сказать, что часть сил враг пытается отводить, но в целом перестроил свои стратегические цели: пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей... В то же время силы, которые остались вокруг Киева, довольно немаленькие. Бояться нечего, но вреда они могут нанести", — отметил он.

Грузевич напомнил, что враг продолжает наносить ракетные удары по столице. В то же время он выразил уверенность, что "врага в Киеве точно не будет".

Относительно Киевской области бригадный генерал заверил, что "в ближайшее время будут очень хорошие новости".

Грузевич добавил, что Ирпень уже контролируется украинскими военными, но пока нет разрешения гражданскому населению туда возвращаться, потому что сохраняется угроза обстрелов.

Кроме того, по словам бригадного генерала, враг оставил в Киевской области много ловушек. "Только за вчера мы сняли около семи минных полей большой мощности в трех населенных пунктах. Это и противотанковые, и противопехотные мины и даже самодельные взрывные устройства, в том числе на основных путях продвижения, но не только", — резюмировал Грузевич.

Напомним, в боях под Киевом погиб украинский киборг, участвовавший в защите "Донецкого аэропорта" Тарас Коваль с позывным "Вальтер".

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