Задушила и закопала: в Киеве ревнивая женщина жестоко расправилась с соперницей (фото, видео)

За совершение особо тяжкого преступления 61-летней киевлянке грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Сотрудники Голосеевского управления полиции города Киева установили, что 43-летняя жительница столицы, разыскиваемая как пропавшая без вести, была убита. Убийство было совершено на почве ревности.

Об обстоятельствах преступления, случившегося в конце июля этого года, сообщили в среду, 16 августа, в полиции города Киева.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян, оперативники отрабатывали разные версии и выяснили, что за несколько дней до исчезновения, возвращаясь домой, 43-летняя киевлянка познакомилась с мужчиной и его 61-летней женой. Вместе с новыми знакомыми она распивала спиртные напитки на скамейке, после чего мужчина пригласил новую подругу в дом.

На фоне ревности его жена набросилась на гостю, начала бить и душить ремнем, пока та не перестала подавать признаки жизни. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница поместила тело потерпевшей в большую хозяйственную сумку и при помощи своего мужа и еще одной знакомой вынесла на улицу, где закопала в нескольких метрах от дома.

Следователи на месте, где было закопано тело убитой / Фото: Полиция Киева

Полицейские задержали подозреваемую.

С места происшествия следователи изъяли доказательства, указывающие на причастность задержанной к преступлению, а тело потерпевшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Вещественные доказательства совершенного убийства / Фото: Полиция Киева

Действия 61-летней женщины следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство.

Злоумышленнице сообщили о подозрении, а суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемой грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Решается вопрос о процессуальном статусе в уголовном производстве мужа и знакомой задержанной.

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