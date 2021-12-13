Задул газом соседей и полицейских, выбивал двери, крушил имущество: под Киевом задержание дебошира (видео)

Соседи и правоохранители получили химические ожоги глаз.
Под Киевом полиция задержала злодея, распылившего газовый баллон в сторону жителей дома и полицейских во время вызова.
11 декабря около 14 часов в полицию поступили сообщения о том, что в городе Вышгород мужчина сначала выбивал дверь соседям, а затем полез в драку.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
На место происшествия прибыли сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Вышгородского райуправления.
Но только-лишь полицейские постучались в квартиру мужчины, по которому поступали жалобы, как последний открыл дверь и распилил газовым баллончиком в сторону жителей дома и правоохранителей.
"Как выяснилось, за последний год вышгородский злодей неоднократно терроризировал соседей, ходил пьяным с ножом, нападал на прохожих с краской, или бросал камни. Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", — отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
36-летний местный житель задержан работниками полка полиции особого назначения. По месту жительства проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяты два газовых баллона.
Соседи и правоохранители получили химические ожоги глаз. Однако их здоровью ничего не угрожает.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве на официальной парковке на Бессарабской площади орудует мужчина, который угрозами требует с владельцев автомобилей деньги за парковку. Он может свернуть колпачки с колес авто и угрожает порезать колеса.
Читайте также:
-
Поругались из-за собаки: в Киеве епископ избил женщину и выбросил ее телефон (видео)
-
Как оформить "Карту киевлянина": экономия на проезде после резкого удорожания и другие ее привилегии
-
"Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
-
Новая стоимость проезда в столице: для киевлян — 12 грн, для "приезжих" — до 20