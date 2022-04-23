Задержаны два мародера, которые орудовали в селе Михайловка-Рубежовка: фото

Мужчины 34 и 38 лет обчищали дома односельчан.
Полиция задержала двух мародеров, орудовавших в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области.
Правоохранители Бучанщины обнаружили двух местных жителей, которые обчистили квартиру односельчан.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
"Задержанным 34 и 38 лет. Один родом из Киева, другой – из Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что злодеи выносили из домов людей все, что попадалось на глаза: садовые инструменты, бытовую технику, гаджеты, автомобильные запчасти и алкоголь.
В настоящее время воры находятся в следственном изоляторе.
За воровство во время войны злодеям грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве задержан "наблюдатель" за Закарпатской областью по прозвищу "Дед".
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