Задержан стрелок, расстрелявший людей в гостинице Киева

Между двумя компаниями возник конфликт, который вылился в стрельбу.

В Киеве в ночь на субботу, 23 ноября, в одной из столичных гостиниц произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Стрелок, который устроил стрельбу в гостинице и смертельно ранил мужчину, задержан. Более подробная информация будет позже", — говорится в сообщении.

Подробности: Между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал оружие и выстрелил в противников.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области во время оповещения произошла стрельба. Подробности инцидента надавили Сухопутные войска.

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