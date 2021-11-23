Задержан нападавший, который стрелял в семью под Киевом: фото, видео

Задержан нападавший, который стрелял в семью под Киевом: фото, видео

Бывший военный с криминальным прошлым хранил дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".

Полиция задержала нападавшего, который расстрелял семью под Киевом. Инцидент произошел 12 октября в селе Софиевская Борщаговка.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Выстрелил в семью и мастерски исчез. 12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке. 40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок — арестован. Бывший военный с криминальным прошлым хранил дома 18 комплектов спецодежды", – написал Небитов.

Начальник полиции Киевской области отметил, что "настоящие намерения нападавшего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют".

Опубликовано Андреем Небитовым Понедельник, 22 ноября 2021 г.

Напомним, 12 октября около 7:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже стрелял в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой и маленькой дочерью садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль.

По данным правоохранителей, накануне нападения семья получала угрозы относительно гражданско-правовых отношений.

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